15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин вошёл в тренерский штаб Слуцкого в сборной России по медиафутболу

Аршавин вошёл в тренерский штаб Слуцкого в сборной России по медиафутболу
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин пополнил тренерский штаб сборной России по медиафутболу. Возглавляет национальную медиафутбольную команду Леонид Слуцкий. Аршавин вошёл в число его ассистентов.

«Андрей Аршавин — в сборной медиафутбола России! Вот такое вот усиление в тренерском штабе», — написала пресс-служба медиафутбольной сборной в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что планируется участие сборной России по медиафутболу в международных соревнованиях, где примут участие медиасборные других стран.

Интересно, что Андрей Аршавин неоднократно скептически высказывался о медиафутболе.

Материалы по теме
Леонид Слуцкий сообщил, что проведёт в сборной медиафутбола России только один матч