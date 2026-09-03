Аршавин вошёл в тренерский штаб Слуцкого в сборной России по медиафутболу

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин пополнил тренерский штаб сборной России по медиафутболу. Возглавляет национальную медиафутбольную команду Леонид Слуцкий. Аршавин вошёл в число его ассистентов.

«Андрей Аршавин — в сборной медиафутбола России! Вот такое вот усиление в тренерском штабе», — написала пресс-служба медиафутбольной сборной в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что планируется участие сборной России по медиафутболу в международных соревнованиях, где примут участие медиасборные других стран.

Интересно, что Андрей Аршавин неоднократно скептически высказывался о медиафутболе.