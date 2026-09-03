Защитник «Динамо» Мх Сундуков отреагировал на информацию об интересе к нему топ-клубов РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков отреагировал на информацию об интересе к своей персоне со стороны топ-клубов России.

– В декабре Шамиль Газизов говорил, что к тебе есть предметный интерес от топ-клубов РПЛ. Такие слухи мешают концентрироваться на игре?

– Когда к тебе есть серьёзный интерес, конечно, это чуть-чуть отвлекает. И даже если ты сам намеренно не читаешь новости, есть друзья и близкие родственники, которые постоянно тебе названивают и спрашивают: «А что там, куда ты собрался?»

Мне понравилось, как повёл себя Батраков. Сначала, уже зная о переговорах, сыграл в Оренбурге на искусственном поле. Рисковал получить травму, но забил и принёс команде ничью. Потом сел в поезд и поехал в Ростов попрощаться с болельщиками, хотя мог вообще этого не делать, а записать видеообращение. Очень достойно, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту