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Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о ситуации с Гакпо

Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о ситуации с Гакпо
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о полузащитнике Коди Гакпо. Ранее сообщалось, что Гакпо мог перейти в «Манчестер Сити» или «Тоттенхэм Хотспур», но «Ливерпуль» принял решение не расставаться с игроком.

«Коди — очень умный игрок. Думаю, наши отношения с ним с самого начала были очень честными. Он, я бы сказал, очень хорошо проявил себя во всех предсезонных играх, во всех матчах. В первый день он забил, на следующий отдал голевую передачу.

Он всегда был в курсе ситуации на трансферном рынке. Мы постоянно общались друг с другом. Он очень хорошо тренировался, и я надеюсь, что мы сможем сохранить его на том же уровне. Уверен, так и будет. Думаю, сейчас он в хорошей физической и психологической форме, и я очень рад, что Коди останется с нами, потому что для меня он очень ценный игрок», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».

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