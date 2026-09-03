«Зацепило отношение». Иван Игнатьев — о времени в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев вспомнил о проведённом времени в московском «Локомотиве». За железнодорожников форвард выступал с 2022 по 2023 год. Сейчас Игнатьев находится в статусе свободного агента.

– Период в «Локо» как оценишь? Пять голов и две голевых за 800 минут в РПЛ.

– Как один из самых тёплых моментов. Дело не только в голах, хет-трике «Оренбургу». Просто зацепили отношения, атмосфера – между определёнными людьми. Глобально в коллективе были разладные ситуации. Не в том плане, что тренеры плохие или игроки. Но, на мой взгляд, доброе и человечное отношение тренерского штаба по-разному влияло на разных игроков. Русские ребята воспринимали нормально, выкладывались на тренировках. Иностранцы вели себя иначе: могли не на полную работать либо с маленькой травмой сказать: «Не готов тренироваться».

– Был шанс остаться в «Локомотиве»?

– Был. Провели два разговора, один из которых оказался не очень приятным. Не буду говорить подробно, но после понял, что не хочу оставаться. Это был разговор со спортивным дир