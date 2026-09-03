Карло Анчелотти посетил тренировку мадридского «Реала»

Главный тренер сборной Бразилии, ранее возглавлявший испанский «Реал», Карло Анчелотти посетил тренировку мадридского клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Реала».

«Карло Анчелотти посетил команду в «Реал Мадрид Сити». Бывший тренер «Реала» и нынешний тренер сборной Бразилии побывал в Вальдебебасе, где поприветствовал Моуринью и игроков перед тренировкой», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Фото: ФК «Реал» Мадрид

В июне 2026 года «Реал» возглавил 63-летний португальский специалист Жозе Моуринью. Ранее Моуринью уже работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Он стал с клубом чемпионом Испании (2011/2012), обладателем Кубка (2010/2011) и Суперкубка страны (2012).