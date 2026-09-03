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Иван Игнатьев рассказал, что в Алжире его называли Путиным

Иван Игнатьев рассказал, что в Алжире его называли Путиным
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, что во время его выступлений за алжирский клуб «Кабилия» местные болельщики называли его Путиным. За «Кабилию» Игнатьев выступал в 2025 году.

– Узнавали на улице?
– Это вообще капец. Невозможно, чтобы не узнали. Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин». Так меня все болельщики называли. Каждый второй, каждый третий. И это даже не преувеличение, не приукрашивание. Они там живут футболом. Плюс «Кабилия» – одна из самых популярных команд, народная.

– Ты забил пять за 15 матчей. Почему не остался?
– Хорошо отношусь к Алжиру, там прекрасные люди, но было немного непривычно в бытовом плане. Совсем другое всё. Был рад вернуться в Россию. Пусть в «Оренбурге» и не получилось, — приводит слова Игнатьева Sports.ru.

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