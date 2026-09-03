15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочется играть больше». Защитник «Зенита» Караваев — о количестве игрового времени

«Хочется играть больше». Защитник «Зенита» Караваев — о количестве игрового времени
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что хотел бы играть чаще за первую команду сине-бело-голубых. Ранее Караваев перенёс травму ахиллового сухожилия.

— В первых шести турах РПЛ вы выходили дважды. Вас устраивает такое количество игровой практики?
— Конечно, мне хочется играть больше. Но количество игрового времени — решение тренерского штаба. С «Динамо» Мх в Кубке я провёл 90 минут — всё супер, физически чувствую себя отлично. Моё дело — работать и всегда быть готовым. Это я и делаю.

— Есть мнение, что вы играете меньше из-за последствий травмы. Как сами оцениваете свою физическую готовность?
— Физических ограничений нет, полностью готов к нагрузкам и игре 90 минут. Все вопросы в плане здоровья уже давно позади, — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.