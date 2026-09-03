«Динамо» Махачкала отправило нападающего в аренду в алжирский клуб

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило о переходе Дии Мешида в алжирский «Бен Акнун» на правах аренды.

«20-летний атакующий полузащитник «Динамо» до лета 2027 года будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Алжира.

Мешид подписал контракт с махачкалинским «Динамо» в феврале нынешнего года. Он провёл один матч за наш клуб. В нынешнем сезоне Дия на поле не выходил», — написано в сообщении клуба.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за шесть матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 18 очков.