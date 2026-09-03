15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Охренели совсем?» Александр Бубнов — о Жедсоне в линии защиты «Спартака»

«Охренели совсем?» Александр Бубнов — о Жедсоне в линии защиты «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игроках центра поля «Спартака», которые периодически выступают в обороне — Жедсоне Фернандеше и Романе Зобнине.

— Зобнин же классно играет, разве нет? Во всяком случае напоминает лучшего себя.
— Зобнина защитником попробовал ещё этот, Аленичев. Он провалился, провалился в еврокубках, причём чуть ли не с Кипром. За это Аленичева убрали из команды.

— За то, что попробовал Зобнина в защите?
— Да. Потом он стал играть полузащитника.

— И что, плохой футболист Зобнин?
— Нет, хороший. Но потом его посадили [на скамейку] и хотели отчислять. Сейчас пришли, ему снова нашли место, не профильное его место. Как и Жедсона. Чего вы Жедсона крайним защитником ставите? Вы охренели совсем?!

— Нормально же играет.
— Нормально. Пока, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме