15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поворачиваешься, а там «Биджиев, уходи». Сундуков — о перформансе фанатов «Динамо» Мх

«Поворачиваешься, а там «Биджиев, уходи». Сундуков — о перформансе фанатов «Динамо» Мх
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о бывшем тренере команды Хасанби Биджиеве.

– Биджиев многое сделал и для твоего личного становления: и в Нальчике, и в Махачкале.
– Я очень уважаю Хасанби Эдуардовича. У меня с ним и в Нальчике был хороший период, и в «Динамо». Когда он пришёл сюда, я почувствовал уверенность.

– Как отнёсся к акции болельщиков в Каспийске, когда появился перформанс «Биджиев, уходи», учитывая твою крепкую связь с Хасанби Эдуардовичем?
– Конечно, отрицательно. Да, любой болельщик вправе высказывать своё мнение, каким бы оно ни было, мы должны уважать его. Вы можете делать всё что угодно, но не в тяжёлый момент, когда мы проигрываем дома в очень важном матче. На футболистах ведь такие акции тоже сказываются. Мы всегда ждём, чтобы болельщики нас гнали впер