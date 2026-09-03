«Поворачиваешься, а там «Биджиев, уходи». Сундуков — о перформансе фанатов «Динамо» Мх

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о бывшем тренере команды Хасанби Биджиеве.

– Биджиев многое сделал и для твоего личного становления: и в Нальчике, и в Махачкале.

– Я очень уважаю Хасанби Эдуардовича. У меня с ним и в Нальчике был хороший период, и в «Динамо». Когда он пришёл сюда, я почувствовал уверенность.

– Как отнёсся к акции болельщиков в Каспийске, когда появился перформанс «Биджиев, уходи», учитывая твою крепкую связь с Хасанби Эдуардовичем?

– Конечно, отрицательно. Да, любой болельщик вправе высказывать своё мнение, каким бы оно ни было, мы должны уважать его. Вы можете делать всё что угодно, но не в тяжёлый момент, когда мы проигрываем дома в очень важном матче. На футболистах ведь такие акции тоже сказываются. Мы всегда ждём, чтобы болельщики нас гнали впер