Максим Никитин: «Галатасарай» готовит предложение по Жедсону Фернандешу

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что «Галатасарай» интересуется полузащитником «Спартака» Жедсоном Фернандешем. Хавбек выступает за красно-белых с лета прошлого года. Ранее он играл за турецкие «Бешикташ», «Ризеспор», английский «Тоттенхэм Хотспур» и португальскую «Бенфику».

«Галатасарай» готовит предложение Жедсону Фернандешу. Они в восторге от того, как он играет правым защитником. С Кахигао уже были контакты, но, скорее всего, продажи не будет. Просто не будет такого предложения, на которое «Спартак» бы согласился», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».