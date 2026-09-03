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Максим Никитин: «Галатасарай» готовит предложение по Жедсону Фернандешу

Максим Никитин: «Галатасарай» готовит предложение по Жедсону Фернандешу
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Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что «Галатасарай» интересуется полузащитником «Спартака» Жедсоном Фернандешем. Хавбек выступает за красно-белых с лета прошлого года. Ранее он играл за турецкие «Бешикташ», «Ризеспор», английский «Тоттенхэм Хотспур» и португальскую «Бенфику».

«Галатасарай» готовит предложение Жедсону Фернандешу. Они в восторге от того, как он играет правым защитником. С Кахигао уже были контакты, но, скорее всего, продажи не будет. Просто не будет такого предложения, на которое «Спартак» бы согласился», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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