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Карпукас: не было такого, что я хотел уйти из «Локомотива», но «Зениту» благодарен

Карпукас: не было такого, что я хотел уйти из «Локомотива», но «Зениту» благодарен
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Новичок «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте объяснил, почему решил перейти в петербургский клуб из московского «Локомотива». Трансфер состоялся в летнее окно. Карпукас сообщил, что не хотел любой ценой покидать «Локомотив», но у него было желание что-то поменять.

— Почему решили сменить команду?
— «Локомотив» с «Зенитом» договорился о трансфере, от меня было желание что-то поменять. Не было такого, что я прям хотел уйти из «Локо». Но я очень благодарен и им, и «Зениту», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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