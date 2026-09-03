Карпукас: не было такого, что я хотел уйти из «Локомотива», но «Зениту» благодарен

Новичок «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте объяснил, почему решил перейти в петербургский клуб из московского «Локомотива». Трансфер состоялся в летнее окно. Карпукас сообщил, что не хотел любой ценой покидать «Локомотив», но у него было желание что-то поменять.

— Почему решили сменить команду?

— «Локомотив» с «Зенитом» договорился о трансфере, от меня было желание что-то поменять. Не было такого, что я прям хотел уйти из «Локо». Но я очень благодарен и им, и «Зениту», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.