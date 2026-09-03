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Гаджи Гаджиев: расстроился уходу Аззи в ЦСКА, да и цена не соответствует его возможностям

Гаджи Гаджиев: расстроился уходу Аззи в ЦСКА, да и цена не соответствует его возможностям
Комментарии

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил переход Мохамеда Аззи в ЦСКА.

«Я, конечно, расстроился уходу Аззи в ЦСКА. Он во многом способствовал достижению результата «Динамо» в тех играх, которые уже прошли. Вклад Мохамеда в игру был серьёзный, практически в любом матче он заметно переигрывал соперников на фланге, может быть, за исключением «Краснодара». Там ему уступили в нескольких эпизодах, когда он убегал на скорости, но в большинстве случаев игрокам «Краснодара» удавалось закрывать его проходы. К тому же я не считаю, что это не та цена, которая соответствует его возможностям.

Когда я просматривал его вместе с нашим селекционером перед приглашением в команду, было две главные причины, почему остановилис