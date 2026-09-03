Артём Карпукас рассказал о сложностях и преимуществах жизни в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте рассказал о сложностях и преимуществах жизни в Санкт-Петербурге. К сине-бело-голубым хавбек присоединился в это трансферное окно из «Локомотива».

— Что самое сложное в адаптации с точки зрения бытовой жизни?

— Пока самое непростое — это логистика. Из Москвы всё напрямую, и гораздо раньше я приезжал домой. Сейчас всё труднее. Допустим, в условный Воронеж мы с «Локо» просто ехали на поезде, а из Питера нужно сначала добраться до Москвы на самолёте. К этому нужно привыкнуть.

— Насколько проще перемещаться в самом городе?

— Я снял квартиру, от которой мне 15 минут ехать до базы и столько же до стадиона. Здесь гораздо всё ближе, чем в Москве, и это явный плюс.

— Ты и всё своё хозяйство с собой перевёз, животных?

— Да, два кота сейчас живут с нами, жену тоже взял с собой. Все добрались в хорошем настроении. Адаптируемся все вместе, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.