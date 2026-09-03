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Темиркан Сундуков: Кварацхелия — это уровень топ-5 футболистов мира

Темиркан Сундуков: Кварацхелия — это уровень топ-5 футболистов мира
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался об уровне грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

– У тебя был и просмотр в «Рубине».
– Услышал там классическое объяснение: «Ты хороший футболист, но сегодня нам не подходишь. Мы тебе позвоним». Но мне было интересно в «Рубине», потому что удалось поиграть против одного из лучших футболистов в мире — Хвичи Кварацхелии. Он как раз был левым вингером, а я – правым защитником. Не буду хвастаться, но я не выглядел плохо на его фоне. Не скажу «хорошо», но и не плохо.

– Одним из лучших он стал уже потом, когда заиграл в «Наполи».
– Это футболист запредельного уровня. Даже тогда я чувствовал это. Но то, чего он добился за последние пару лет, немного удивляет. Потому что это уровень топ-5 футболистов мира. Хотя было заметно сразу: он заиграет в европейской топ-команде на ведущих ролях. И не только по качеству его игры. Хвича – сверхпрофессионал и за пределами поля. Он сейчас именно там, где и должен быть, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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