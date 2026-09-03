Максим Никитин: Семак воспитывает Соболева. После «Спартака» у них был негативный разговор

Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак занимается воспитательной работой в отношении нападающего команды Александра Соболева.

«Соболев не вышел в старте на «Факел», потому что Семак его воспитывает. После игры со «Спартаком» у них случился негативный разговор. Когда он вышел в Воронеже, сразу пошли моменты. Поэтому это был отцовский лещ от Семака», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Напомним, ранее Соболев выступал за московский «Спартак». К «Зениту» он присоединился в 2024 году.