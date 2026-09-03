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Карпукас: в «Зените» хотел бы видеть Женю Морозова из «Локомотива», он мой лучший друг

Карпукас: в «Зените» хотел бы видеть Женю Морозова из «Локомотива», он мой лучший друг
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Новичок «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте ответил на вопрос, кого он хочет перетянуть в петербургский клуб из «Локомотива».

— Ты рассказывал, что Глушенков звал тебя в «Зенит». Что именно он рассказывал?
— Просто говорил, если будет возможность, переходи. Мы тебя ждём, я тебя жду. Тебе здесь понравится.

— Есть ли кто-то в «Локо», кого ты хочешь видеть в «Зените»?
— Наверное, моего лучшего друга Женю Морозова. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались. С ним играть одно удовольствие, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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