Карпукас: в «Зените» хотел бы видеть Женю Морозова из «Локомотива», он мой лучший друг

Новичок «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте ответил на вопрос, кого он хочет перетянуть в петербургский клуб из «Локомотива».

— Ты рассказывал, что Глушенков звал тебя в «Зенит». Что именно он рассказывал?

— Просто говорил, если будет возможность, переходи. Мы тебя ждём, я тебя жду. Тебе здесь понравится.

— Есть ли кто-то в «Локо», кого ты хочешь видеть в «Зените»?

— Наверное, моего лучшего друга Женю Морозова. Я бы хотел, чтобы наши карьерные пути всегда соприкасались. С ним играть одно удовольствие, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.