Артём Карпукас высказался о дебюте Батракова за «Галатасарай»

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас на презентации во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте высказался о дебюте хавбека Алексея Батракова за «Галатасарай». Карпукас выступал вместе с Батраковым за «Локомотив». В это трансферное окно Артём перешёл в «Зенит», а Алексей присоединился к «Галатасараю».

«Поздравил Батракова с дебютом и хорошей игрой. Все его передачи по делу, он молодец, поучаствовал в голе. Всё будет зависеть от него. Лёша — потрясающий футболист. Я был рад разделить с ним одну команду и играть на одном поле. Только всего самого наилучшего ему желаю. Остаёмся с ним на связи, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.