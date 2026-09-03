Защитник «Динамо» Мх рассказал о помощи клуба пострадавшим от наводнений в Дагестане

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков рассказал о помощи клуба пострадавшим от наводнений в Дагестане.

– Весной Дагестан страдал от наводнений. Тебя или кого-то из команды это коснулось?

– Да, к сожалению, у нас есть ребята, у кого родственники или близкие люди пострадали. Наводнение было настолько масштабным, что затронуло почти каждую семью.

– В клубе оказывали поддержку пострадавшим?

– Хорошие дела любят тишину. Но сейчас уже по прошествии времени могу сказать: мы всем клубом направляли помощь пострадавшим от наводнения. У нас принято говорить так: когда ты помогаешь, даже правая рука не должна знать то, что делает левая. Команда – флагман республики. Мы понимали, что на нас большая ответственность и мы не можем подводить тех, кто находится в тяжёлом положении, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.