«Есть разочарование». Испанский журналист — о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»

Редактор «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна, Испания, Джованни Батиста высказался о положении российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

— Есть ощущение, что в «Реале Сосьедад» потеряли веру в Арсена?

— Мне кажется, да, в спортивном руководстве есть ощущение, что ему дали несколько шансов, но он так и не раскрыл свой потенциал до конца. Они осознают его ценность и не хотят легко от него избавляться, но в то же время испытывают определённое разочарование.

Полагаю, вариант с его уходом действительно рассматривается, но для клуба предпочтительнее, чтобы он выступал в испанской лиге или на её уровне, чтобы у него была возможность вернуться в соревнование, где он сможет выступать с гарантированными игровым временем.

А главная проблема игрового времени Арсена — конкуренция в составе «Реала» на позиции, где выступает Захарян, — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Арсен Захарян провёл один матч.