Защитник «Динамо» Мх Сундуков предположил, на что могла бы рассчитывать Россия на ЧМ-2026

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков порассуждал, на что могла бы рассчитывать сборная России в случае участия в ЧМ-2026. На данный момент российские команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА.

– Ты один из лидеров махачкалинского «Динамо». Играешь на дефицитной для россиян позиции и обладаешь бешеной скоростью. Тебе 24 года, но ты уже проводишь в РПЛ третий сезон. У тебя есть понимание, почему Валерий Карпин не зовёт тебя в сборную даже в отсутствие официальных матчей?

– Наверное, пока просто не пришло моё время. Надеюсь, когда-нибудь на меня тоже обратят внимание. Если буду достоин, вызов точно получу.

– Как считаешь, до какой стадии на ЧМ-2026 дошла бы сборная России?

– Тяжело рассуждать. Если она проведёт отбор при достойном сопротивлении, считаю, конкуренцию на круп