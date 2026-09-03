15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Мх Сундуков предположил, на что могла бы рассчитывать Россия на ЧМ-2026

Защитник «Динамо» Мх Сундуков предположил, на что могла бы рассчитывать Россия на ЧМ-2026
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков порассуждал, на что могла бы рассчитывать сборная России в случае участия в ЧМ-2026. На данный момент российские команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА.

– Ты один из лидеров махачкалинского «Динамо». Играешь на дефицитной для россиян позиции и обладаешь бешеной скоростью. Тебе 24 года, но ты уже проводишь в РПЛ третий сезон. У тебя есть понимание, почему Валерий Карпин не зовёт тебя в сборную даже в отсутствие официальных матчей?
– Наверное, пока просто не пришло моё время. Надеюсь, когда-нибудь на меня тоже обратят внимание. Если буду достоин, вызов точно получу.

– Как считаешь, до какой стадии на ЧМ-2026 дошла бы сборная России?
– Тяжело рассуждать. Если она проведёт отбор при достойном сопротивлении, считаю, конкуренцию на круп