Головин покинет «Монако» и вернётся в РПЛ, в нём заинтересованы два клуба — источник

Полузащитник «Монако» Александр Головин покинет монегасков в ближайшие дни и вернётся в Россию, сообщает Footmercato со ссылкой на данные онлайн-издания Nice-Morning. По данным источника, интерес к хавбеку проявляют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Отмечается, что уход Головина из «Монако» практически предрешён.

За монегасков Александр выступает с 2018 года. Действующий контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде 30-летний футболист играл за московский ЦСКА.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Головина в € 18 млн.