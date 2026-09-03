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Максим Никитин рассказал, почему сорвался трансфер Жоау Коррея в «Спартак»

Максим Никитин рассказал, почему сорвался трансфер Жоау Коррея в «Спартак»
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Журналист и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника кипрского «Пафоса» Жоау Коррея в «Спартак». В августе 2026 года сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к футболисту. Но до сделки дело так и не дошло. По словам Никитина, стороны не смогли найти компромисс в вопросе финансов.

«Пафос» попросил за Коррея € 5 млн, «Спартак» столько платить не готов. Скорее всего, трансферное окно для «Спартака» закончено», — сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

СМИ утверждали, что Коррея — приоритетная цель «Спартака» на фланг полузащиты.

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