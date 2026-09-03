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Андони Ираола ответил, доволен ли он нынешним составом «Ливерпуля»

Андони Ираола ответил, доволен ли он нынешним составом «Ливерпуля»
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Андони Ираола ответил на вопрос, доволен ли он действующим составом команды. Состав «Ливерпуля» в летнее трансферное окно пополнили защитники Рональд Араухо, Жереми Жаке, нападающие Брэдли Баркола, Виктор Муньос и голкипер Лукка Бругманс.

«Я очень доволен всеми приобретениями, которые мы совершили. Думаю, мы подписали трёх или четырёх игроков, включая Жереми Жаке, и я доволен всеми этими трансферами.

Знаю, следующий вопрос: вы хотели больше приобретений на всех позициях? В итоге клуб решил, что именно эти приобретения улучшили нашу команду, улучшили наше положение. Были другие варианты, от которых мы решили отказаться. По разным причинам: иногда это спортивные соображения, потому что они не улучшают то, что у нас есть, иногда — экономические, и с точки зрения рынка такие трансферы не имели смысла.

Однако сейчас я доволен тем, что у нас есть, у нас много качественных игроков, и сейчас настало время для нас, для игроков, для меня — развивать то, что у нас есть», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».