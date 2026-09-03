Дасаев: Карседо — первый тренер, который соизволил встретиться с ветеранами «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, что Хуан Карлос Карседо стал первым тренером, который встретился с ветеранами московского клуба. Испанец возглавил красно-белых в январе этого года. Прежде он работал в кипрском «Пафосе». Дасаев входит в состав совета ветеранов «Спартака».

«Он нам очень понравился! Это первый тренер, который соизволил с нами встретиться. Мы спокойно пообщались, и он сказал: «Я знаю, куда пришёл, и знаю, что такое «Спартак». Буду делать всё, чтобы «Спартак» возродить». И он это, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, делает», — приводит слова Дасаева «РИА Новости Спорт».