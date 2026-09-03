В «Лидсе» отреагировали на информацию о срыве трансфера Александра Головина из «Монако»

Спортивный директор «Лидс Юнайтед» Адам Андервуд отреагировал на информацию о срыве трансфера полузащитника «Монако» Александра Головина. Ранее сообщалось, что Головин с большой долей вероятности покинет монегасков в обозримом будущем и может вернуться в Альфа-Банк РПЛ.

«Мы никогда не рассматривали этого игрока для «Лидса», — сказал Андервуд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

За монегасков Александр выступает с 2018 года. Действующий контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде 30-летний футболист играл за московский ЦСКА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Головина в € 18 млн.