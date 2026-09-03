15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Лидсе» отреагировали на информацию о срыве трансфера Александра Головина из «Монако»

В «Лидсе» отреагировали на информацию о срыве трансфера Александра Головина из «Монако»
Комментарии

Спортивный директор «Лидс Юнайтед» Адам Андервуд отреагировал на информацию о срыве трансфера полузащитника «Монако» Александра Головина. Ранее сообщалось, что Головин с большой долей вероятности покинет монегасков в обозримом будущем и может вернуться в Альфа-Банк РПЛ.

«Мы никогда не рассматривали этого игрока для «Лидса», — сказал Андервуд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

За монегасков Александр выступает с 2018 года. Действующий контракт российского полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде 30-летний футболист играл за московский ЦСКА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Головина в € 18 млн.

Материалы по теме
«Охренели совсем?» Александр Бубнов — о Жедсоне в линии защиты «Спартака»