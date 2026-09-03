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Игрок «Акрона» Алекса Джурасович успешно перенёс операцию на колене

Игрок «Акрона» Алекса Джурасович успешно перенёс операцию на колене
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович перенёс операцию на колене. Об этом сообщил телеграм-канал «Акрона».

«Алекса Джурасович успешно перенёс операцию на коленном суставе. Операция прошла в Германии. Возвращение Алексы к тренировкам в общей группе планируется в октябре. Алекса, ждём тебя на поле как можно скорее!» — написано в сообщении.

Фото: ФК «Акрон»

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 23-летний Алекса Джурасович провёл три матча. Футболист не отметился результативными действиями.

«Акрон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала три очка за шесть матчей.

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