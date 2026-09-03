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«Есть ненужные ошибки, но это точно не кризис». Караваев — об игре «Зенита» на старте РПЛ

«Есть ненужные ошибки, но это точно не кризис». Караваев — об игре «Зенита» на старте РПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за шесть игр.

— На старте сезона у «Зенита» два поражения в РПЛ. После «Спартака» Дивеев отрицал кризис и говорил, что команде «не надо бояться играть в футбол». Что происходит внутри коллектива?
— Насчёт кризиса я, конечно, тоже не согласен. Возможно, где-то это психология, есть какие-то ненужные ошибки, но это точно не кризис. Атмосфера в команде хорошая, никаких проблем. У всех команд бывают удачные и неудачные игры, — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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