Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев назвал свою самую бессмысленную трату денег

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, что считает своей самой бессмысленной тратой денег. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон он провёл в «Оренбурге» и тульском «Арсенале».

– У тебя менялось отношение к деньгам с возрастом?

– Года два назад поменялось, да. Стал меньше тратить на брендовые вещи, беру, только если сильно понравилось. Остальное – обычная однотонная классика.

– Копишь на что-то?

– Хочу квартиру в Москве – побольше. Сейчас у меня двухкомнатная.

– Самая бессмысленная трата?

– Ну, машина опять же. И вещи эти брендовые. Покупал их только для того, чтобы ходить в бренде и думать, что такой офигенный. 500 вещей мог заказать, а ходить в одной три-четыре месяца. Сейчас понимаю, что всё это не имеет абсолютно никакого значения. Взял три-четыре ф