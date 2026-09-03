«Будет обоснован». Бубнов — о возможном трансфере Головина в «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину, вспомнив о переходе хавбека Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Головин выступает за монегасков с 2018-го. Ранее он играл за московский ЦСКА.

«Этот трансфер он полностью провалил. Не смог себя по большому счёту реализовать ни в «Динамо», ни тем более здесь (в «Реале Сосьедад». — Прим. «Чемпионата»). А вот кто реализовал себя и кто действительно сейчас помог бы «Зениту» — так это Головин. И если этот трансфер состоится, он [будет] обоснован», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».