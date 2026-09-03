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Егор Голенков отреагировал на информацию о возможном уходе из «Ростова»

Егор Голенков отреагировал на информацию о возможном уходе из «Ростова»
Комментарии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на информацию, что он может покинуть клуб. Действующий контракт форварда с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2027 года.

— Писали про ваш возможный уход.
— Я говорил уже на этот счёт где-то полгода назад.

— Это давно было, писали недавно.
— Я с уважением отношусь к «Ростову», поэтому в обход клуба, естественно, никаких движений не делал и не буду делать.

— Вам агент сообщал, что есть какой-то предметный интерес?
— Да какая разница, там, наверное, будет больше от клуба исходить. Надо спросить у «Ростова», кто общается и так далее.

— Вам не говорили, что что-то было?
— Нет.

— Вы сами чего хотите?
— Хочу играть, выйти на пик, начать забивать, снять уже этот нефарт. Все мысли об этом, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

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