Гришин: Головин не заиграл бы в АПЛ. Вместо «Монако» надо было уезжать в Испанию

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что у полузащитника «Монако» Александра Головина не получилось бы проявить себя в Англии. Гришин был тренером Головина в молодёжной команде армейцев.

«Головин не заиграл бы в АПЛ. Зная его качества, эта лига не для Александра. Самый объективный чемпионат для него — Испания. Головин технически оснащён и имеет неплохую скорость мышления. Перейдя в «Монако», он немного потерял. Надо было уезжать в хороший клуб Испании. Что случилось, то случилось. Но АПЛ точно не его. Там очень много силовой борьбы, однако это не про Головина», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.