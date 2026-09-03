Защитник «Зенита» Караваев: с опытом стал профессиональнее относиться к самому себе

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своём футбольном опыте.

— Вы уже восьмой сезон в «Зените», один из самых опытных игроков команды. Чувствуете, что сейчас от вас требуется больше и за пределами поля?

— Пока я играю меньше, чем обычно, но амбиции у меня есть. Я работаю, стараюсь доказывать на тренировках, что готов. Понятное дело, со временем ты становишься опытнее и мудрее. Однако в такой команде, как «Зенит», играют сильнейшие футболисты — они сами знают, что и как им надо. Скорее, с опытом ещё профессиональнее относишься к самому себе — вот в этом плане я поменялся, — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.