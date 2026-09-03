Моуринью высказался об Асенсио, оштрафованном за вождение в нетрезвом виде

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с защитником Раулем Асенсио, оштрафованном за вождение в нетрезвом виде.

«Я говорил с ним, когда приехал. Говорил с ним о вещах, касающихся прошлого. С тех пор как я пришёл в клуб… я больше не говорю о ситуациях за его пределами. В команде, я бы сказал, он является образцовым профессионалом.

Когда он был здоров, никто не тренировался больше и лучше, чем он. Сейчас, когда Асенсио травмирован уже несколько недель, он приходит первым и уходит последним. Рауль проявляет чрезвычайную самоотдачу в восстановлении.

Однако игрок «Реала» — это игрок «Реала» 24 часа в сутки. Семь дней в неделю. И 12 месяцев в году. Всё, что ты делаешь вне своей профессиональной сферы, остаётся с «Реалом». Это наносит ущерб престижу клуба, который неприкосновенен. Из-за этого… я не счастлив. Ошибки совершают все, но накопленные ошибки… это другое дело», — приводит слова Моуринью AS.