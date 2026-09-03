«К 1 сентября игрок должен быть доволен». Моуринью — о ситуации Альвареса в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации с нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом, который летом публично заявил о желании покинуть клуб, но остался в нём после закрытия трансферного окна 1 сентября.

– Переживали ли вы когда-нибудь случай, подобный ситуации с Хулианом Альваресом? Когда ваш футболист открыто заявляет, что не хочет играть в своей команде, потому что его мечта — быть в другой… Как управлять этим?

– Никто не знает эту конкретную ситуацию лучше, чем Симеоне. Никто не знает клуб лучше, чем Симеоне. Обычно в таком случае я говорю, что недовольный футболист должен стать довольным к 1 сентября… Или он не будет играть до 1 января (улыбается)! Поэтому моё ощущение таково, что со вчерашнего дня и, по крайней мере, до 31 декабря он будет важным игроком для своего клуба, — приводит слова Моуринью AS.