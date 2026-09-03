15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«К 1 сентября игрок должен быть доволен». Моуринью — о ситуации Альвареса в «Атлетико»

«К 1 сентября игрок должен быть доволен». Моуринью — о ситуации Альвареса в «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о ситуации с нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом, который летом публично заявил о желании покинуть клуб, но остался в нём после закрытия трансферного окна 1 сентября.

– Переживали ли вы когда-нибудь случай, подобный ситуации с Хулианом Альваресом? Когда ваш футболист открыто заявляет, что не хочет играть в своей команде, потому что его мечта — быть в другой… Как управлять этим?
– Никто не знает эту конкретную ситуацию лучше, чем Симеоне. Никто не знает клуб лучше, чем Симеоне. Обычно в таком случае я говорю, что недовольный футболист должен стать довольным к 1 сентября… Или он не будет играть до 1 января (улыбается)! Поэтому моё ощущение таково, что со вчерашнего дня и, по крайней мере, до 31 декабря он будет важным игроком для своего клуба, — приводит слова Моуринью AS.

Материалы по теме