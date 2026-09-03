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Темиркан Сундуков: с удовольствием поучился бы у Дугласа Сантоса в «Зените»

Темиркан Сундуков: с удовольствием поучился бы у Дугласа Сантоса в «Зените»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков высказался о возможной конкуренции с сильными легионерами в случае перехода в топ-клуб Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

– Пошёл бы в клуб, где на твоей позиции есть сильный легионер? Как Оласа в «Краснодаре» или Дуглас в «Зените»?
– Очень важны обстоятельства: кто тебя зовёт, видит ли тебя в составе тренер. Естественно, я бы с удовольствием пошёл в клуб с такими партнёрами. Конкуренция – это только хорошо. Но дело же не только в ней. В первую очередь у таких одноклубников ты можешь многому научиться. Тот же Дуглас только с чемпионата мира приехал. Я бы с удовольствием у него поучился, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

Сундуков выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего латераля одна результативная передача в девяти матчах во всех турнирах.