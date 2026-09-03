Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой перешёл в «Локомотив» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мостовой является футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. В составе «Зенита» Мостовой пять раз стал чемпионом России. Нападающий играл за молодёжную команду «Локомотива».

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