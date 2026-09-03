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Темиркан Сундуков: Глушенков — лучший футболист РПЛ

Темиркан Сундуков: Глушенков — лучший футболист РПЛ
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков назвал самого техничного футболиста из всех, с кем когда-либо играл, а также выделил тройку самых сложных соперников и лучшего, по его мнению, футболиста Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

– Кто самый техничный футболист, с которым ты играл вместе?
– Эгаш Касинтура. Он изворотливый. У него очень тяжело отобрать мяч.

– Три футболиста, против которых тебе было тяжелее всего играть?
– Маркиньос, Глушенков и Луис Энрике. На мой взгляд, Глушенков – вообще лучший футболист РПЛ, — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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