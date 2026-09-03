15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будем скучать». Моуринью — о решении Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

«Будем скучать». Моуринью — о решении Месси завершить карьеру в сборной Аргентины
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отреагировал на решение нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины в возрасте 39 лет.

«Говорить о Месси сложно (улыбается). Больше нечего сказать. И нет слов, которые могли бы описать его качества как игрока. Вот, например, он провёл этот чемпионат мира в 39… или 38 лет, и мы видели, что он показал.

Месси — один из тех футболистов, по которым вы будете скучать. Нам придётся смотреть какие-то матчи МЛС, хотя это мне и не очень нравится, но нам придётся делать это, чтобы насладиться этими последними годами.

Как я уже говорил на предыдущей пресс-конференции, есть игроки, по которым вы всегда скучаете. Всегда. Месси — из нашего поколения. Мы все понимаем, что он стал значить за последние два десятилетия», — приводит слова Моуринью AS.

Материалы по теме