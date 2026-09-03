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Сундуков рассказал, что изменил Евсеев в тренировочном процессе «Динамо» Мх

Сундуков рассказал, что изменил Евсеев в тренировочном процессе «Динамо» Мх
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Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков рассказал, что изменилось в тренировках команды при главном тренере Вадиме Евсееве. Специалист возглавляет клуб из столицы Дагестана с декабря прошлого года.

«Стало больше импровизации и креатива в атаке. При прежнем тренерском штабе был уклон на оборону с очень многими ограничениями: этого делать нельзя, этого — ни в коем случае. Я не говорю, что было плохо, но теперь у нас больше свободы», — сказал Сундуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

После шести туров махачкалинское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В активе команды девять набранных очков в восьми встречах.

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