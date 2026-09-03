Канчельскис: Головин потянул бы АПЛ и не затерялся бы в этом чемпионате

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в английскую Премьер-лигу.

«Конечно, Головин потянул бы АПЛ. Ему самому было бы интересно поиграть в английском чемпионате. «Лидс» — хорошая команда с историей. Были чемпионами, когда я приехал в Англию в 1991 году. Клуб хороший. В этом сезоне будет бороться за топ-6, чтобы попасть в Лигу Европы. Головин не затерялся бы в этой лиге, 100%», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что два клуба АПЛ, «Лидс» и «Астон Вилла», проявляли интерес к Головину.