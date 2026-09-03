«Настоящий профессионал». Семак — о Дугласе Сантосе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике своей команды Дугласе Сантосе.

— Его путь не только в «Зените», но и в футболе вообще — огромный. Он олимпийский чемпион, участник чемпионата мира, один из лидеров нашей команды, капитан. Конечно, это тот путь, на который можно равняться благодаря трудолюбию, дисциплине. Благодаря этим качествам он достиг этого рубежа, который сейчас есть у него. Конечно, можно только порадоваться за его достижения и ещё раз сказать, что он является примером для молодых футболистов — того, как нужно относиться к своему делу. Настоящий профессионал.

— А как бы вы на сегодняшний день оценили его форму и состояние? Всё-таки со стороны кажется, что он сейчас не получает того игрового времени, которое было обычно, и плюс не всегда играет на своей профильной позиции.

— Во-первых, чемпионат мира, в котором он принимал участие… Дуглас вернулся в команду позже других, позже начинал подготовку, но как только начал набирать форму, получать определённое количество игровой практики, заболел. Болезнь выбила его ещё на две недели из колеи, и сейчас он буквально две тренировки с командой перед этим матчем провёл. Конечно, ни один игрок не сможет быть в тонусе после такого перерыва. Он набирает форму, как только будет готов, он будет играть, конечно, больше, — приводит слова Се