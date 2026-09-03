Генич назвал одну позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
Российский комментатор Константин Генич назвал одну позицию, которую нужно усилить «Спартаку».
«Я вижу только одну позицию, которую «Спартаку» можно было бы усилить. Но, учитывая статус «Спартака» и их возможности, туда надо брать игрока, который лучше, чем сейчас есть. Я говорю про вингера. Потому что есть Маркиньос, Солари, и они – безальтернативные. Но если ты возьмёшь игрока за € 10-15 млн в состав, то можешь потерять кого-то из своих лидеров. Это ситуация с Угальде. Он забивал, с ним было всё в порядке. Зачем-то взяли Ливая, Угальде поник», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После шести матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
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