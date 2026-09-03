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Генич назвал одну позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

Генич назвал одну позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
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Российский комментатор Константин Генич назвал одну позицию, которую нужно усилить «Спартаку».

«Я вижу только одну позицию, которую «Спартаку» можно было бы усилить. Но, учитывая статус «Спартака» и их возможности, туда надо брать игрока, который лучше, чем сейчас есть. Я говорю про вингера. Потому что есть Маркиньос, Солари, и они – безальтернативные. Но если ты возьмёшь игрока за € 10-15 млн в состав, то можешь потерять кого-то из своих лидеров. Это ситуация с Угальде. Он забивал, с ним было всё в порядке. Зачем-то взяли Ливая, Угальде поник», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После шести матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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