«Все остались в выигрыше». Луис Энрике — о переходе Баркола в «Ливерпуль»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о переходе нападающего Брэдли Баркола в «Ливерпуль» летом.

«Я думаю, что все остались в выигрыше. Он хотел уйти, потому что хотел иметь больше значения в команде. А это нужно заслуживать на тренировках, я не могу гарантировать это ни одному футболисту. Баркола был очень важным игроком. Он невероятный человек, которого любили сокомандники.

У него оставалось ещё два года [по контракту], но он решил уйти, и я желаю ему всего наилучшего. Нужно это принять. Это нормально, когда игроки, которые были очень важны для клуба, уходят. Такова жизнь», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Баркола играл за «ПСЖ» с 2023 года.

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