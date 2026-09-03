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«Не понимаю». Ольмо — о позиции «Атлетико» по переходу Альвареса в «Барселону»

«Не понимаю». Ольмо — о позиции «Атлетико» по переходу Альвареса в «Барселону»
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о нежелании мадридского «Атлетико» продать форварда Хулиана Альвареса в каталонский клуб. Ранее сообщалось о желании Альвареса перейти в состав сине-гранатовых.

«Я не понимаю [позицию «Атлетико»]. У всех нас есть мечты. Хулиан ясно дал это понять. Он боролся за свои мечты, без сомнения. Но, в конце концов, есть внешние обстоятельства, которые мы не можем контролировать, и в этом смысле нет необходимости говорить что-либо ещё», — приводит слова Ольмо ESPN.

В прошлом сезоне Альварес забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб.

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