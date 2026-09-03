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Анчелотти оценил игру «Реала» под руководством Моуринью

Анчелотти оценил игру «Реала» под руководством Моуринью
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе Жозе Моуринью в «Королевском клубе», который он возглавил летом. После трёх туров Ла Лиги «сливочные» набрали девять очков и занимают второе место.

«Реал» под руководством Жозе Моуринью? Я считаю, что команда действительно хороша. Думаю, в первом матче он столкнулся с некоторыми трудностями, но мало-помалу игра команды улучшилась во второй встрече, и они показали отличную игру с «Реалом Сосьедад».

Сейчас начинаются важные матчи чемпионата и Лига чемпионов. Думаю, что команда отлично подготовлена благодаря новым подписаниям, которые многое добавили и многое дадут. Верю, что это будет отличный сезон для «Реала», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal на странице в социальной сети X.

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