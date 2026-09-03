«Динамо» Москва — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.