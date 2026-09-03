Луис Энрике: считаю, что «Золотой мяч» должен выиграть футболист «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал мнение, что «Золотой мяч» – 2026 должен выиграть один из футболистов парижской команды. По итогам минувшего сезона «ПСЖ» взял Лигу чемпионов и стал чемпионом Франции.

«Мне неинтересно, кто выиграет «Золотой мяч». Но, по моему мнению, это должен быть игрок «ПСЖ». У нас есть всё. У нас есть футболисты, которые выиграли Лигу чемпионов. У нас есть Фабиан, который взял чемпионат мира. Усман, который выиграл «Золотой мяч» в прошлом сезоне. Это моё мнение. Но меня не интересуют индивидуальные награды», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: