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Луис Энрике: считаю, что «Золотой мяч» должен выиграть футболист «ПСЖ»

Луис Энрике: считаю, что «Золотой мяч» должен выиграть футболист «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал мнение, что «Золотой мяч» – 2026 должен выиграть один из футболистов парижской команды. По итогам минувшего сезона «ПСЖ» взял Лигу чемпионов и стал чемпионом Франции.

«Мне неинтересно, кто выиграет «Золотой мяч». Но, по моему мнению, это должен быть игрок «ПСЖ». У нас есть всё. У нас есть футболисты, которые выиграли Лигу чемпионов. У нас есть Фабиан, который взял чемпионат мира. Усман, который выиграл «Золотой мяч» в прошлом сезоне. Это моё мнение. Но меня не интересуют индивидуальные награды», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

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