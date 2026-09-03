ЦСКА продлил контракт с Абдулкадыровым до 2028 года

ЦСКА в телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником Джамалутдином Абдулкадыровым до конца июня 2028 года с опцией продления ещё на сезон.

«Желаем нашему защитнику новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написано в сообщении красно-синих.

Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. В основном составе 21-летний защитник дебютировал весной 2025 года в матче со «Спартаком». Всего за московскую команду футболист провёл 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 900 тыс.

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