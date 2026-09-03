15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Караваев: «Краснодар» — наш главный конкурент, они топово начали

Игрок «Зенита» Караваев: «Краснодар» — наш главный конкурент, они топово начали
Комментарии

Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев назвал «Краснодар» главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Конкурентов много — это вся шестёрка команд, которые каждый год навязывают борьбу за чемпионство. Да, у кого-то есть сейчас спад, проблемы с составом, но это временное явление. Все клубы, которые борются за первую пятёрку, — это конкуренты в любом случае. «Краснодар» сейчас главный из них. Шесть побед из шести — это, конечно, топовое начало», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После шести матчей «Зенит» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» заработал 18 очков и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА, оценив состояние Педро и Вендела